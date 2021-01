Ue: premier portoghese Costa, con Merkel ottimo incontro per passaggio di testimone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, ha definito un "ottimo incontro" la riunione in videoconferenza con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, per il passaggio di testimone della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea avvenuto il primo gennaio scorso. "Abbiamo convenuto sull'importanza di mantenere un alto tasso di vaccinazione e di mettere in atto gli strumenti per la ripresa economica e sociale", ha evidenziato il premier portoghese in un messaggio su Twitter. (Spm)