Congo-Kinshasa: arrestato a Parigi ex leader del Rcd-N

- Roger Lumbala, ex capo del gruppo ribelle armato Raduno congolese per la democrazia nazionale (Rcd-N), è stato arrestato a Parigi con l'accusa di "complicità in crimini contro l'umanità". Lo ha reso noto la procura nazionale dell'antiterrorismo. Fondata nel 1998, la fazione di ribelli è accusata da diversi rapporti delle Nazioni Unite di esecuzioni sommarie, stupri, rapimenti, mutilazioni e cannibalismo nella zone dell'Ituri, nel nord est della Repubblica democratica del Congo. (Frp)