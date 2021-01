Libano: Covid, serrata dal 7 gennaio al primo febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione ministeriale contro il coronavirus del governo libanese ha annunciato oggi una serrata dal 7 gennaio al primo febbraio, che prevede il coprifuoco dalle 18 alle 5. Il ministro della Salute uscente, Hamad Hassan, ha spiegato al termine della riunione che la capacità di accoglienza degli ospedali ha raggiunto livelli di guarda a causa della diffusione del Covid-19. Dall’inizio della pandemia, nel Paese dei cedri si sono registrati oltre 189 mila casi e circa 1.500 morti, con un andamento di contagio stabile intorno alle 3 mila unità nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva “Al Jadeed”, alcuni settori saranno parzialmente esentati dalle misure restrittive. In particolare, le fabbriche potranno operare al 30 per cento della capacità, i ministeri al 25 per cento, le copisterie al 30 per cento, le banche al 20 per cento e l’amministrazione pubblica al 25 per cento.(Res)