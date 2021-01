Roma: Celli (RtR), scelta demagogica Raggi su patrimonio non cancella 4 anni di disastri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera della giunta capitolina sul riordino del patrimonio indisponibile, secondo la consigliera in Campidoglio della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli, è "una scelta demagogica della sindaca Raggi che non cancella oltre quattro anni di disastri". In una nota Celli spiega: "Folgorata sulla via delle elezioni. Questo deve esserci alla base dell'annuncio della sindaca Raggi sulle nuove regole di gestione del patrimonio capitolino in concessione. Per quasi cinque anni la sindaca e i suoi assessori hanno sposato la linea legalista e giustizialista dell'ex ministro degli Interni Salvini. Raggi aveva anche approvato il piano sgomberi del governo giallo verde. E ora dice che sana le concessioni? Peccato - sottolinea Celli - che i problemi del patrimonio, nonostante i libri scritti e le promesse fatte, siano tutti ancora li, nulla è stato risolto e a volte neppure compreso. Manutenzioni case popolari, graduatorie Erp, occupazioni abusive, concessioni patrimonio indisponibile, emergenza alloggiativa, beni confiscati alla mafia, erogazioni di contributi all'affitto, vendita case Erp: tutto pressoché fermo. Mi aspetto, per ogni argomento, una delibera finta, come quella di oggi, che serva a questa maggioranza per scavalcare il periodo elettorale e avere argomenti in campagna elettorale ai candidati pentastellati. Un'operazione demagogica - precisa - che però non cancella e non permette di dimenticare i tanti disastri commessi, dalla Casa internazionale delle donne al garage dei fratelli Mattei, allo sgombero di Cardinal Capranica, fino ad arrivare alla proposta di regolamento che sancisce la volontà di questa amministrazione di fare cassa, senza riconoscere la natura sociale e culturale di molti beni. Una proposta di regolamento - conclude - che tra l'altro non ha neppure superato lo scoglio della commissione competente, dopo le proteste dell'opposizione di centrosinistra e delle associazioni. Purtroppo gli oltre quattro anni di scelte miopi e sbagliate sono lì a ricordarci la vera natura di questa maggioranza". (Com)