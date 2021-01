India: polemiche per l’autorizzazione al vaccino Covaxin prima della fine degli studi clinici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti polemiche imperversano in queste ore in India dopo l’approvazione del vaccino anti-Covid di produzione nazionale, Covaxin, prima del completamento della Fase 3 di studi clinici. Il siero, sviluppato e prodotto dalla casa farmaceutica Biotech Bharat, ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso d’emergenza domenica 3 gennaio assieme al vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford e che verrà prodotto dall’istituto indiano Serum. Il ministero della Salute di Nuova Delhi ha fatto sapere che l’approvazione vale per “l’uso ristretto in situazioni d’emergenza nel più ampio interesse pubblico”. Tuttavia, il vaccino di Covaxin ha superato solo due delle tre fasi di studi clinici. Le prime due hanno mostrato dati incoraggianti, ma la terza è iniziata solo alla fine di novembre. Inoltre, gli esperti di salute pubblica criticano la scarsità di informazioni pubblicate sui risultati dei test. Gagandeep Kang, vice presidente del consiglio della Coalizione per le innovazioni alla preparazione epidemica, ha dichiarato all’emittente statunitense “Cnbc” di non aver mai visto un’approvazione così frettolosa in passato. Adar Poonawalla, direttore esecutivo dell’istituto Serum, ha affermato all’emittente indiana “Ndtv” che “al momento ci sono solo tre vaccini la cui efficacia è stata provata: Pfizer, Moderna e Oxford-AstraZeneca. Tutti gli altri si sono dimostrati semplicemente sicuri, proprio come l’acqua”.(Inn)