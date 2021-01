Scuola: sindaco Frosinone, su riapertura completa dal 7 gennaio appello al buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su una materia delicata come quella riapertura completa dei plessi scolastici, già direttamente dal 7 gennaio, è opportuno rivolgere un appello al buonsenso alle due istituzioni in grado di intervenire, il ministero e la Regione Lazio". Lo dichiara in una nota il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. "È fin troppo chiaro e comprensibile che la Regione non voglia creare problemi politici alla Azzolina, ma la ministra non può creare problemi di vita quotidiana e concreta, ulteriori, alle famiglie, soprattutto a quelle che vivono nei capoluoghi di provincia. Sono queste, infatti, le città investite maggiormente dalla criticità del sistema dei trasporti pubblici - aggiunge - poiché qui transitano migliaia di studenti diretti agli istituti superiori che, normalmente, insistono sulle realtà medio-grandi. Non credo sia necessario scomodare il presidente dell'Accademia dei Lincei o un titolare della cattedra di Ingegneria dei trasporti pubblici per comprendere come Roma, Milano e altre grandi città siano dotate di linee metropolitane oltre che tram e filobus, che costituiscono sistemi dedicati e integrati di trasporti ben diversi da quelli presenti nei capoluoghi di provincia, con frequenze orarie, anzi, di minuti, non assimilabili ad altre realtà locali - spiega -. Non si può, quindi, certo paragonare Roma agli altri capoluoghi del Lazio e l'appello che rivolgiamo alla Regione è quello di adottare, senza indugio, provvedimenti integrativi e in deroga rispetto alla previsione di riapertura indifferenziata indicata dal ministero della Pubblica Istruzione, poiché i cittadini, le famiglie e gli insegnanti vengono prima delle sovrastrutture sorde della politica", conclude. (Com)