Milano: generale Nistri in visita a comando interregionale "Pastrengo" di Milano per saluto

- Questo pomeriggio il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale di corpo d'armata Giovanni Nistri, si è recato in visita al Comando interregionale “Pastrengo” di Milano, per un saluto ai carabinieri prima di lasciare l’incarico il prossimo 15 gennaio. A riceverlo nella caserma “Montebello” di via Monti c’era il comandante della “Pastrengo”, il generale di corpo d'armata Claudio Vincelli, che ha salutato il comandante generale a nome di una rappresentanza di militari giunti dalle Legioni Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Liguria e dei rispettivi comandanti (il generale di brigata Andrea Taurelli Salimbeni, il generale di divisione Aldo Iacobelli e il generale di brigata Pietro Oresta), nonché della rappresentanza militare e dell’associazione nazionale Carabinieri. Nel corso dell’incontro, il comandante uscente ha elogiato l’impegno di tutti i Carabinieri in questi anni, fatto anche di quotidiani gesti di vicinanza e solidarietà verso i cittadini, specie nell’attuale contesto emergenziale della pandemia. Lo fa sapere una nota del Comando provinciale Carabinieri di Milano.(com)