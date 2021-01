Usa: Covid, esperti propongono di ritardare seconda dose per vaccinare più persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esperti nel campo della sanità suggeriscono di ritardare la somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid in modo da garantire che più persone ricevano la prima. Lo rileva il quotidiano statunitense “Washington Post”, sottolineando che la proposta giunge in un periodo caratterizzato da preoccupazioni suscitate dalla variante inglese del virus, presente anche negli Usa, particolarmente veloce nella trasmissione da un individuo all’altro. Nel Regno Unito le autorità sanitarie hanno disposto che la seconda dose dei vaccini Pfizer-Biontech e Oxford-AstraZeneca venga somministrata 12 settimane dopo la prima inoculazione, tra le critiche dei sindacati dei medici e di altri esperti. Scott Gottlieb, ex commissario della Food and drug administration (Fda) - l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici – si è detto in linea con la proposta di dilazionare la seconda inoculazione. Parlando all’emittende “Cnbc”, Gottlieb ha evidenziato che la somministrazione di una sola dose alla fascia di popolazione più giovane, in genere più resistente al virus, "aumenterebbe sicuramente l'offerta" dell'antidoto, rendendo possibile vaccinare più individui (Nys)