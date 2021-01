Governo: Scalfarotto, responsabilità enormi in questa fase storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo lavora in una fase storica e ha delle responsabilità enormi. Lo ha affermato il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. "Siamo senza ombra di dubbio davanti a una situazione storica, quello che verrà dopo sarà un mondo probabilmente nuovo. Abbiamo avuto da parte dell'Ue 209 miliardi di euro, che costituiscono una responsabilità enorme per il governo. Nei decenni avvenire ancora si giudicherà come noi avremo gestito questo momento", ha detto Scalfarotto. Il governo, secondo il sottosegretario, "deve essere all'altezza della situazione", senza accontentarsi "di mettere insieme quattro cose raffazzonate". "Non è questo l'atteggiamento che possiamo avere", ha aggiunto. Italia Viva, ha ricordato Scalfarotto, ha "presentato delle proposte e espresso delle priorità", restando in attesa della risposta dell'esecutivo. Il sottosegretario ha sottolineato le difficoltà del sistema sanitario e quindi la necessità di muoversi per ottenere i 36 miliardi del Mes, "che noi non prendiamo e non si capisce perché".(Res)