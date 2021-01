Algeria: Tebboune presiede una riunione del Consiglio di alta sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha presieduto oggi una riunione dell'Alto consiglio per la sicurezza nazionale, dedicata alla valutazione della situazione generale del Paese, in particolare in ambito politico ed economico, e dei recenti sviluppi nella regione. Dopo che Tebboune ha dato la parola ai membri del Consiglio sulle questioni all'ordine del giorno, ha ordinato che siano intraprese tutte le misure necessarie per sostenere un forte sviluppo economico, soprattutto dopo l'impatto dell'epidemia di Covid-19 sull'economia nazionale e il crollo dei prezzi del petrolio, nonché per istituire un programma per incoraggiare e motivare i produttori, con la partecipazione del settore pubblico e privato. Tebboune ha elogiato gli sforzi compiuti per mantenere la stabilità generale in un ambiente regionale teso e complesso. (Ala)