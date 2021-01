Ue: a breve richiesta processo per Comi e co-indagati in presunta truffa bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa nei prossimi giorni la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Milano nei confronti dell'ex europarlamentare Lara Comi e di altre cinque persone indagate, a vario titolo e in concorso, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno del Bilancio dell'Unione europea. Contestualmente al decreto di sequestro preventivo per beni pari al valore di 500mila euro, i pm Furno-Scudieri-Bonardi lo scorso 17 dicembre hanno notificato agli indagati l'avviso di chiusura indagini preliminari relativo all'ultimo filone della maxi-inchiesta "Mensa dei poveri". Stando alla ricostruzione degli inquirenti, Comi e i co-indagati "inducendo in errore il Parlamento europeo" in relazione "ai contratti stipulati e all'attività lavorativa prestata" dagli assistenti locali "si procuravano un ingiusto profitto con correlativo danno per l'istituzione comunitaria, consistente nei contributi erogati dal Parlamento per l'attività contrattualizzata, effettivamente prestata solo in minima parte". Comi, eurodeputata tra le file di Forza Italia a Strasburgo per due mandati dal 2009 al 2019, è già imputata davanti al giudice per l'udienza preliminare per un altro presunto episodio analogo di truffa al bilancio dell'Unione europea e anche per un caso in cui avrebbe preso del denaro "in qualità di intermediaria della dazione corruttiva", attraverso l'incarico conferito a Maria Teresa Bergamaschi ottenuto dal direttore generale di Afol Metropolitana Giuseppe Zingale. (Rem)