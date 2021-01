Afghanistan: Pontecorvo (Nato) a “Nova”, cessazione delle violenze deve essere obiettivo di tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cessazione delle violenze in Afghanistan “deve essere l’obiettivo di tutti noi”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, commentando l’avvio del secondo round di colloqui tra il governo afgano e i talebani, che prenderà il via domani a Doha, in Qatar. Secondo il diplomatico, con il secondo round negoziale si entra “nella sostanza dei colloqui” con la fissazione dell’agenda che è un punto sostanziale del dialogo tra il governo di Kabul e i talebani. Tuttavia, come osserva l’ambasciatore, le priorità delle due parti sono divergenti con il governo che ha come priorità il raggiungimento di un cessate il fuoco, mentre per i talebani la fine delle ostilità dovrà avvenire in seguito. “Nel frattempo la gente muore”, ha osservato Pontecorvo, secondo cui la situazione di violenza è ormai “insostenibile” in Afghanistan e mette a repentaglio il proseguimento dei colloqui. “L’importante è che le armi tacciano e che la gente smetta di morire e che i civili smettano di morire”, ha ribadito l’Alto rappresentante civile della Nato. “La cessazione delle violenze deve essere l’obiettivo di tutti noi. Poi in seguito si potrà svolgere il negoziato, ma le violenze devono calare”, ha aggiunto.(Res)