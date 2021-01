Calabria: approvato regolamento per fondo competitività regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvato il regolamento per il Fondo Calabria competitiva, istituito dalla Regione Calabria. Si tratta di una ulteriore misura di sostegno al sistema economico e produttivo calabrese e di aiuto alle imprese per far fronte alla situazione di carenza di liquidità conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid -19". Lo ha comunicato la Regione in una nota in cui ha reso noto che: "La dotazione finanziaria iniziale di 40 milioni di euro a valere sul Por Calabria Fesr/Fse 2014/2020, prevede la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso agevolato alle realtà produttive di piccole dimensioni per offrire in modo rapido ed efficace la disponibilità liquida per contrastare i danni arrecati dalla crisi connessa alla pandemia e per preservare, al tempo stesso, la continuità dell'attività economica e i livelli occupazionali". (segue) (Ren)