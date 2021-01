Covid: Ronzulli (FI), governo ha fallito su tutti i fronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella gestione dell'emergenza Covid "siamo dinanzi a un fallimento del governo su tutti i fronti di cui pagheremo un prezzo salatissimo anche dal punto di vista sociale". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, secondo cui "il governo si prepara a un nuovo inasprimento delle restrizioni, dopo aver promesso e poi negato agli italiani un Natale meno rigido. Confidavamo nel nuovo anno, ma a questo punto è chiaro che le misure attuate per le festività abbiano solo tradito le aspettative dei cittadini e danneggiato ulteriormente l'economia senza far registrare miglioramenti dal punto di vista sanitario, visto che si preparano altre limitazioni". "Questo governo, anche in queste ore più intento a litigare e a spartirsi le poltrone che impegnato contro il Covid, ha dimostrato per l'ennesima volta di non essere in grado di gestire l'emergenza e lo dimostra ogni giorno di più. Ne prenda atto una volta per tutte", conclude. (Com)