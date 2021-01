Usa: “Wsj”, indici al ribasso per effetto di Covid e ballottaggi in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indici della borsa di Wall Street registrano un considerevole ribasso a causa delle incertezze provocate dalla pandemia di Covid-19 e dai ballottaggi per il Senato in programma per domani in Georgia. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, evidenziando che a preoccupare i mercati contribuisce l’aumento dei casi di Covid negli Usa, unito alla diffusione della variante inglese del virus, a fronte di una campagna di vaccinazione che procede a rilento. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 645 punti, pari al 2,1 per cento. L’indice S&P 500 è sceso del 2 per cento, mentre il Nasdaq Composite ha perso l’1,8 per cento. Il “Wsj” sottolinea che gli attori finanziari sono consapevoli che la pandemia è ben lontana dall’esser finita, ma in molti sperano che l'attività economica possa riprendere entro la fine dell'anno. Giornata difficile anche per Coca-Cola, che ha perso il 3,5 per cento. Le azioni di Boeing, produttore di velivoli statunitense, sono scese del 3,4 per cento, mentre Tesla – gigante dell’alta tecnologia e produttore di auto elettriche – è stato uno dei pochi indici in controtendenza, guadagnando 4,9 punti percentuali dopo l’annuncio della consegna record di 499.550 auto nel corso del 2020.(Nys)