Calabria: Orsomarso, con fondo competitività supporto a imprese in momento critico

- In merito all'approvazione del regolamento per l'accesso al fondo per la competitività delle imprese, l'assessore regionale calabrese allo sviluppo economico, Fausto Orsomarso, ha spiegato: "Il fondo si inserisce nel quadro di iniziative programmato dalla Regione per supportare le imprese che operano nel territorio calabrese nella stagione più critica mai conosciuta. In questo scenario già strutturalmente fragile, in cui le ripercussioni economiche dell’emergenza Covid-19 mettono seriamente a rischio la sopravvivenza sul mercato di molte realtà, la risposta della Regione è stata decisa e veloce con interventi misurati e trasparenti, frutto di un percorso di condivisione con le categorie che producono e che sono l’anima e il motore della nostra economia". (segue) (Ren)