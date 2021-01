© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, martedì 5 gennaio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12.3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 396m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tempo ancora molto instabile per la presenza di una circolazione depressionaria sul Ligure. Molti nubi e fenomeni abbastanza diffusi per gran parte del giorno, nevosi sino a quote collinari o localmente fino in pianura tra piemonte meridionae e interne liguri. (Rpi)