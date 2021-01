© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuna possibilità di stabilità e coesione tra forze politiche che si sono presentate agli elettori con programmi diversi e alternativi. Per questo sono incapaci di fare scelte sulla scuola, sulle vaccinazioni, sulle politiche di rilancio economico. Servono elezioni subito per ridare all'Italia stabilità". Lo ha detto al Tg3 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)