Germania: Covid, ministro Salute Spahn, vaccino possibile per tutti da secondo trimestre

- Il vaccino contro il coronavirus sarà disponibile “per tutti gli interessati” in Germania “probabilmente dal secondo trimestre del 2021”. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, durante una videoconferenza con i deputati di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag. Come riferito dal quotidiano “Die Welt”, Spahn ha affermato che, entro la fine del 2020, la Germania ha ricevuto 1,5 milioni di dosi del vaccino sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer. Altre quattro milioni di dosi verranno consegnate entro la fine di gennaio. In totale, il governo federale conta su un totale di 60 milioni di dosi del vaccino di Biontech e Pfizer. A ciò si aggiunge che, in questa settimana, l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) dovrebbe approvare il vaccino sviluppato dall'azienda per le biotecnologie statunitense Moderna, con la Germania che otterrà 50 milioni di dosi. Per Spahn, tutto ciò è “sufficiente per chiunque sia interessato” dalla campagna di vaccinazione in corso nel Paese. (segue) (Geb)