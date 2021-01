Germania: Covid, ministro Salute Spahn, vaccino possibile per tutti da secondo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenzia il settimanale “Der Spiegel”, l'annuncio di Spahn è sorprendente, poiché finora era previsto che la generalità della popolazione tedesca potesse essere vaccinata dalla prossima estate. Inoltre, le dichiarazioni del ministro della Salute tedesco giungono a seguito delle critiche rivolte al governo federale per le carenze e i ritardi nella strategia di vaccinazione contro il Covid-19. Per il ministero della Salute tedesco, il problema non è “la quantità di ordini” del vaccino, ma la “capacità di produzione” delle aziende da cui viene sviluppato. (Geb)