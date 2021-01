Italia-Usa: Casellati, congratulazioni a Nancy Pelosi per rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le mie più vive congratulazioni per la rielezione di Nancy Pelosi: un traguardo che premia l’impegno, la determinazione e il coraggio di una donna che ha dedicato la sua vita alla politica e alle istituzioni. La sua esperienza e capacità di mediazione si riveleranno oggi più che mai strategiche per accompagnare una delle Istituzioni cardine della democrazia americana in una transizione politica segnata da sfide di portata epocale”. Lo scrive il presidente del Senato Elisabetta Casellati in una lettera inviata a Nancy Pelosi in occasione della sua rielezione a Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. “Il suo percorso, come il mio, ha il difficile compito di dimostrare che il cammino di emancipazione delle donne si conquista ogni giorno, con professionalità e competenza, lottando ad armi pari per fare emergere il nostro valore aggiunto” conclude il Presidente Casellati.(Com)