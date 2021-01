Scuola: Gelmini (FI), ripresa a macchia leopardo frutto inerzia governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "tutti quanti vorremmo la completa riapertura delle scuole ma non era difficile immaginare che la totale inerzia del governo su questo dossier scuola avrebbe prodotto la situazione che abbiamo di fronte. Dopo avere sprecato sei mesi di chiusura, limitandosi ad un ridicolo shopping di banchi a rotelle, neanche nel periodo autunnale e delle vacanze natalizie si è provato ad innalzare il livello di sicurezza di tutto ciò che ruota intorno alla ripresa dell'attività in presenza". Secondo la parlamentare, "non ci si può dunque meravigliare se, dopo aver delegato tutto ai prefetti e aver disegnato un'Italia a fasce di rischio, alcuni governatori ritengono non ci siano le condizioni per ripartire ovunque in presenza. È chiaro che conoscono i rischi della propria regione meglio del ministro della Pubblica Istruzione: la logica per la quale prima si scaricano responsabilità che sarebbero del governo su enti locali e regioni e poi si scatenano i corifei pentastellati contro i governatori è una logica perversa che mette in discussione la leale collaborazione fra organi dello Stato", conclude Gelmini in una nota. (Com)