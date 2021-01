Credito: Germania, Ad Commerzbank Knof annuncia profonda ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Commerzbank Manfred Knof, che oggi ha assunto l'incarico, ha annunciato una riallocazione delle responsabilità nel consiglio di amministrazione e ha preparato i dipendenti a una profonda ristrutturazione del secondo istituto di credito della Germania dopo Deutsche Bank. “Non sarà un percorso facile, e senza dubbio la trasformazione di cui abbiamo bisogno comporterà anche decisioni ancora più difficili e ulteriori misure di ristrutturazione”, ha affermato Knof in una lettera ai dipendenti di Commerzbanlk. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che ha visionato il testo, per il nuovo Ad di Commerzbank, le prossime iniziative per la ristrutturazione sono “necessarie” e, “prima si comincia, meglio è”. In precedenza, Knof aveva ha indicato che potrebbe inasprire le misure di austerità già in atto, che prevedono tra l'altro la riduzione di 10 mila unità di personale. “Il fulcro della strategia”, ha evidenziato Knof, sarà rendere Commerzbank “più redditizia nel lungo periodo”. L'Ad ha proseguito: “Soltanto se ci riusciremo, potremo dare forma da soli al nostro futuro”. (segue) (Geb)