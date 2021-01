Credito: Germania, Ad Commerzbank Knof annuncia profonda ristrutturazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la ridistribuzione dei compiti nella dirigenza della banca, Knof avrà più potere. In futuro, il dipartimento di ricerca dell'economista capo, Joerg Kraemer, riferirà infatti direttamente all'Ad. Knof assumerà anche la responsabilità per la strategia e la sostenibilità, raggruppandole in un ufficio per la trasformazione alle sue dirette dipendenze. Per Knof, l'attuazione della strategia di ristrutturazione di Commerzbank ha “la massima priorità”. Per tale motivo, è “importante” che il comparto strategia e sostenibilità riferisca direttamente all'Ad. In futuro, ha infine osservato Knof, il tema della sostenibilità svolgerà “un ruolo centrale”. (Geb)