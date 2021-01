Covid: Assosomm, molte associate non parteciperanno a bando ministeriale per medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricercare e selezionare il personale è una questione delicata, ancor più se parliamo di professionisti a cui affidiamo la nostra salute, e ancor più se ci troviamo in piena crisi pandemica". Lo sottolinea Rosario Rasizza, presidente di Assosomm, l'Associazione italiana delle agenzie per il Lavoro. "Siamo certamente contenti che il governo abbia finalmente pensato alle Agenzie per il lavoro quale preziosa via di supporto in questa situazione, ci rammarichiamo soltanto di non essere stati resi partecipi di una qualche forma di interlocuzione preliminare che ci avrebbe consentito di mettere a frutto l'esperienza tecnica maturata in oltre vent'anni di impegno sul mercato del lavoro". La fretta dettata dal bando, alcune delle sue incongruità e l'impossibilità di formare adeguatamente queste figure professionali, poco si conciliano con l'impellenza di vaccinare tutta la popolazione, vaccinazione che si rende indispensabile per garantire a 60 milioni di italiani la sicurezza sanitaria e per far ripartire il Paese, sottolinea la nota. Per questo, anche se a malincuore, e pur consapevoli della situazione socio sanitaria nella quale l'Italia versa, molte delle associate, per non dire quasi tutte, hanno deciso di non partecipare al bando pubblicato dal ministero della Salute per rintracciare le migliaia di medici e di infermieri che si rendono oggi necessari, annuncia la nota. (segue) (Com)