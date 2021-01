Covid: Assosomm, molte associate non parteciperanno a bando ministeriale per medici e infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parole come condivisione, riflessione, dialogo (e mi riferisco anche alla fondamentale sinergia tra centri per l'impiego pubblico e le Agenzie per il lavoro private) dovrebbero essere la pietra angolare che sorregge e sostiene il nostro Paese, oggi", prosegue Rasizza. Da qui si doveva partire. Da qui doveva sbocciare il fiore della rinascita". "Caro Commissario Arcuri - prosegue Rasizza, rivolgendosi al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - Assosomm non ha partecipato alla gara, ma c'è. C'è perché sin dall'inizio di questa pandemia i nostri lavoratori e le nostre agenzie non hanno fatto mancare il sostegno alle aziende che potevano e dovevano restare aperte. Assosomm conferma quindi la disponibilità di tutte le proprie agenzie associate, di tutte le sue filiali, di tutte le sue risorse e di tutte le sue banche dati con l'obiettivo comune di assicurare il reperimento del personale necessario a garantire il successo del piano vaccinale, laddove dovessero rimanere scoperte posizioni di medici e infermieri su tutto il territorio nazionale: tutto questo alle stesse condizioni economiche previste dal Bando. Non vogliamo certamente trattamenti diversi. Mettiamo pertanto le nostre competenze e la nostra esperienza al servizio delle istituzioni, perché la rinascita dell'Italia non può che passare attraverso l'impegno e il contributo di tutti, nessuno escluso". (Com)