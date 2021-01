Milano: De Corato, piano Aria Clima ideologico con effetti utopistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, gli effetti del Piano Aria Clima del Comune di Milano, pubblicato oggi sull'Albo pretorio, sono "utopistici". "Dovrebbero - spiega De Corato - ridurre lo smog a Milano come se la città fosse posta sotto una campana di vetro e non in pianura Padana, inquinata da Torino a Trieste, non abbiano avuto alcun riscontro a vedere l'aumento del pm10 nei primi giorni dell'anno. Il divieto di usare fuochi pirotecnici non è stato rispettato da nessuno a vedere quanto successo alla mezzanotte del 31 dicembre, nelle periferie di Milano sembrava di stare a Bagdad. Addirittura per i tanti fuochi esplosi è aumentato il pm10, nonostante il maltempo". "Un piano ideologico - prosegue l'assessore - che prevederà nuove tasse e limitazioni per i milanesi. Meno macchine e meno posti auto, tutti in bicicletta, su piste ciclabili insicure. Nessun nuovo progetto di potenziamento dei mezzi pubblici, né per le metropolitane né per la rete ferroviaria, ma solo gli interventi infrastrutturali già previsti negli strumenti di pianificazione". "La guerra di Capodanno fatta di bombe carta, fuochi pirotecnici, colpi di pistola certifica una cosa sola: i regolamenti per essere rispettati hanno bisogno di controllo del tutto assenti nella notte del veglione. Il 19 gennaio sarà in vigore il divieto di fumo per le strade cittadine, vedremo cosa succederà", conclude De Corato. (com)