Spagna: albergatori chiedono estensione cassa integrazione per tutto 2021 e riduzione Iva

- Il settore alberghiero spagnolo, tra i più colpiti dalla conseguenze economiche della pandemia del coronavirus, ha chiesto al governo la proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) per tutto il 2021 ed una riduzione dell'Iva dal 10 a 7 per cento in linea con quanto hanno fatto altri paesi come il Regno Unito, la Germania e la Grecia. Il presidente della Confederazione spagnola degli hotel e degli alloggi (Cehat), Jorge Marichal, ha sottolineato come non sia possibile continuare "con i panni caldi mentre il settore sta languendo". Gli imprenditori hanno chiesto, inoltre, una proroga del termine per il rimborso e l'azzeramento dei tassi per i prestiti statali (Ico) già concessi ed il lancio di un programma di voucher turistici e un passaporto sanitario digitale per garantire una mobilità e un turismo sicuri. "È necessario incentivare la domanda con misure concrete per quando una parte significativa della popolazione sarà vaccinata e immunizzata e con una ritrovata voglia di viaggiare e di tornare alla normalità perduta", ha concluso Cehat. (Spm)