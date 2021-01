© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, secondo quanto riporta il quotidiano report della Regione continuano a diminuire i ricoverati per coronavirus in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-40). A fronte di 8.161 tamponi effettuati, sono invece 863 i nuovi positivi (10,5 per cento). In calo i decessi, oggi ne sono stati registrati 27. (Rem)