Ruby: indagine su morte Fadil verso nuova perizia, dopo rigetto archiviazione

- Dopo il rigetto del gip di Milano, Alessandra Cecchelli, alla richiesta di archiviazione dell'indagine da parte della Procura di Milano, si va verso una nuova consulenza o perizia per accertare un'eventuale colpa medica riguardo al caso di Imane Fadil, modella 34enne marocchina morta di aplasia midollare il primo marzo 2019 all'ospedale Humanitas di Rozzano (Mi). Da quanto si è saputo, per il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio, titolari del fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio volontario a carico di ignoti, si aprono due strade: disporre una consulenza con degli accertamenti tecnici irripetibili, ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale, in contraddittorio con le parti o chiedere al gip un incidente probatorio con la nomina da parte del giudice di un esperto incaricato di svolgere una perizia tecnico-scientifica. In tutti e due casi gli inquirenti dovranno iscrivere nel registro degli indagati uno o più membri del personale sanitario dell'Humanitas come atto di garanzia nei loro confronti così che questi ultimi possano nominare dei consulenti di parte per assistere agli accertamenti. "In ragione della complessità e specificità dei fatti - si legge nell'ordinanza con cui il gip ha rigettato la richiesta di archiviazione - si ritengono necessarie ulteriori indagini per avere un quadro probatorio chiaro ed esaustivo". "In particolare - continua il giudice - appaiono fondate le considerazione svolte" da Mirko Mazzali e Nicola Quatrano, legali della famiglia della modella "di ulteriori approfondimenti attraverso specifica valutazione peritale anche sul fatto se fosse prevedibile ed evitabile l'emorragia gastroesofagea che ha determinato la morte di Imane Fadil, oltre che sul fatto se fosse possibile un accertamento più tempestivo della diagnosi della malattia e infine se tale tempestività poteva evitare il decesso apprestando le cure del caso".(Rem)