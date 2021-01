Nigeria: governo stanzia fondo da 10,1 milioni di dollari a sostegno di 18 compagnie aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha annunciato lo stanziamento di un fondo di emergenza da 4 miliardi di naira (oltre 10,1 milioni di dollari) destinato al settore dell’aviazione. Il pacchetto prevede sovvenzioni per un totale di 18 vettori di linea e low cost che abbiano ottenuto regolare certificazione di esercizio aereo, distribuite in base alle dimensioni dei vettori. La lista, tuttavia, comprende secondo il quotidiano nigeriano “Guardian” alcune compagnie aeree la cui attività è completamente ferma. Nel frattempo, la task force presidenziale sul Covid-19 ha disposto un divieto della durata di sei mesi a 100 titolari di passaporto nigeriano per presunta violazione dei protocolli di sicurezza nei porti di ingresso. La Commissione ha reso pubblico il numero di passaporto dei cittadini interessati in una pubblicazione del 3 gennaio.(Res)