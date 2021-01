Montenegro: Parlamento discute legge sulle libertà religiose il 20 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento del Montenegro, Aleksa Becic, ha convocato per il 20 gennaio la seduta in cui verrà discussa nuovamente l'approvazione della legge sulle libertà religiose. Secondo quanto ricorda la stampa locale, il presidente della Repubblica Milo Djukanovic ha rinviato all'assemblea nazionale il testo legislativo, le cui modifiche erano state approvate alla fine di dicembre. Il Parlamento del Montenegro ha approvato nella notte fra il 28 e il 29 dicembre gli emendamenti proposti dal governo alla legge sulle libertà religiose. Secondo l'emittente "Rtcg", 41 deputati della maggioranza hanno allora votato a favore, mentre l'opposizione non ha partecipato alla seduta. (segue) (Seb)