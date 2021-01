Il Messico offre asilo ad Assange, gli Usa continueranno a chiedere l'estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha aperto alla possibilità di offrire asilo politico a Julian Assange, il fondatore della piattaforma wikileaks. "Sono a favore dell'indulto. Non solo, chiederò al ministro degli Esteri (Marcelo Ebrard) che attivi le procedure necessarie per sollecitare al governo del Regno Unito la possibilità che il signor Assange rimanga in libertà e che il Messico possa offrire asilo politico", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Lopez Obrador ha definito "un trionfo della giustizia" la decisione con cui una giudice del tribunale di Londra, Vanessa Baraitser, aveva respinto la richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti per rispondere delle accuse di spionaggio. Una decisione, ha detto Baraitser, che risponde alla necessità di rispettare la "salute mentale" di Assange visti i ripetuti episodi di autolesionismo consumati durante la detenzione nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra. Questo, secondo la giudice, renderebbe credibile che Assange possa togliersi la vita, nel caso venga estradato oltreoceano. Per Lopez Obrador, la decisione di Londra è "un trionfo della giustizia". "Festeggio il fatto che l'Inghilterra abbia agito in questo modo, perché Assange è un giornalista e merita un'opportunità", ha aggiunto Lopez Obrador. "Noi saremmo in condizione di richiedere questo asilo", ha aggiunto il presidente del Messico.Il governo degli Stati Uniti continuerà a chiedere l'estradizione del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. Lo ha dichiarato in un comunicato il portavoce del dipartimento di Giustizia Usa, Marc Raimondi. "Sebbene siamo estremamente delusi dalla decisione finale della Corte, siamo lieti che gli Stati Uniti abbiano prevalso su ogni questione di diritto sollevata. In particolare, la corte ha respinto tutti gli argomenti del signor Assange riguardanti la motivazione politica, il reato politico, il giusto processo e la libertà di parola. Continueremo a chiedere l'estradizione di Assange negli Stati Uniti", si legge nel comunicato.Il caso contro Assange nasce con la diffusione di centinaia di migliaia di documenti riservati riguardanti le guerre in Iraq e Afghanistan tra il 2010 e il 2011. Secondo gli accusatori, Assange avrebbe aiutato l'analista della difesa americana Chelsea Manning a violare il cosiddetto "Espionage Act" statunitense, la legge contro lo spionaggio, per pubblicare tali documenti. Assange ha sempre negato di aver collaborato con Manning per violare una password nei computer del dipartimento della Difesa statunitense, e ha sempre sottolineato come non vi siano prove che la sicurezza fisica di alcuno sia mai stata messa in pericolo dalle sue azioni, punto quest'ultimo contrastato dall'accusa. La difesa argomenta che le accuse sarebbero politicamente motivate, e che Assange sia perseguito legalmente a causa della pubblicazione da parte di Wikileaks di documenti che hanno evidenziato ripetute violazioni dei diritti umani e crimini di guerra da parte delle forze armate statunitensi. (Res)