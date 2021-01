Covid: Cipe Lazio, campagna tamponi "scuola sicura" Asl Roma 3 sia estesa a tutta regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna "scuola sicura", partita oggi nella Asl Roma 3, "venga estesa a tutto il territorio del Lazio come un buon esempio e una prassi fondamentale per riaprire le scuole in maggiore sicurezza". Lo dichiara, in una nota, il neoeletto segretario della Cipe - Confederazione italiana dei pediatri del Lazio, Patrizio Veronelli, che prende il posto di Antonio Palma alla guida del sindacato regionale, in merito alla campagna per tamponi rapidi rivolta agli studenti delle medie superiori della Asl Roma 3, su base volontaria, che si svolgerà fino al 31 gennaio prossimo. "I ragazzi delle superiori, che appartengono alla fascia d'età che va dai 14 ai 19 anni, da mesi studiano da remoto, risultando senz'altro i più danneggiati dall'isolamento forzato - aggiunge Veronelli -. Poter inserire tutti questi studenti nello screening, attraverso il tampone rapido, consente di far riprendere le attività con maggiore polso e controllo dell'epidemia, nonché ripristinare le lezioni in presenza, un elemento essenziale per il recupero della socialità e del contatto vivo tra docenti e alunni. Diamo impulso al senso civico dei giovani, responsabilizziamoli: con un semplice clic sul portale dedicato, sono certo che i nostri scolari accetteranno di buon grado di sottoporsi al test per la propria sicurezza, della collettività nonché delle famiglie. C'è bisogno anche di coraggio per far tornare i ragazzi sui banchi: cogliamo l'opportunità", conclude Veronelli .(Com)