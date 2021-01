Argentina: governo promulga nuova legge sulle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha promulgato oggi una nuova legge sulle pensioni che modifica il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni con aggiornamenti trimestrali legati alla crescita economica. La nuova formula sostituisce un sistema che prevedeva l'indicizzazione semestrale in relazione al livello di inflazione e garantisce, secondo l'esecutivo del presidente Alberto Fernandez, una maggiore capacità redistributiva. "La legge garantisce l'aggiornamento delle retribuzioni", ha affermato il presidente nell'annunciare la promulgazione della normativa approvata la settimana scorsa in via definitiva alla Camera. "Non abbiamo inventato nulla", ha affermato Fernandez, ricordando che il sistema approvato si rifà a quello vigente durante i governi di Cristina Kirchner, tra il 2009 ed il 2017. "Abbiamo guardato a quale è stata nella storia recente la formula migliore per aggiornare le retribuzioni e l'abbiamo rimessa in vigore", ha quindi aggiunto il capo di Stato. Nei calcoli dell'attuale governo, la formula introdotta durante l'esecutivo dell'ex presidente Mauricio Macri nel 2018 ha determinato negli ultimi due anni una perdita del potere d'acquisto delle pensioni nell'ordine del 20 per cento. (segue) (Abu)