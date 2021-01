© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo su Rai1, ha chiarito che “la certezza di oggi è che le zone di rischio non cambiano: resteranno la zona rossa, quella arancione e quella gialla. Ma la prospettiva, che non accadrà questa sera” è quella di andare verso una “zona bianca” in cui allentare le misure “ma ne parleremo in vista del prossimo Dpcm”. (Rin)