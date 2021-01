Camerun: attaccato villaggio al confine con la Nigeria, almeno tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono state uccise da miliziani di Boko Haram in un attacco condotto questa mattina, 4 gennaio, nel villaggio di Kaliari, nella regione dell'Estremo nord del Camerun e vicino al confine con la Nigeria. Lo riferiscono su Twitter diversi siti specializzati, fra cui "L'Oeil du Sahel". Secondo testimoni locali, gli insorti hanno attaccato la comunità alle prime ore del giorno. Il 10 settembre, uomini armati hanno ucciso due pastori e hanno rubato un gran numero di mucche nel villaggio di Girballa mentre il mese prima i jihadisti avevano ucciso almeno 18 civili e ferito 11 persone nel villaggio di Nguetchewe. Secondo i dati dell'agenzia delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), oltre 30mila persone sono state uccise e quasi 3 milioni di sfollate in circa dieci anni di attività terroristiche di Boko Haram in Nigeria. Le violenze hanno coinvolto oltre 26 milioni di persone e provocato lo sfollamento di 2,6 milioni di persone.(Res)