Sicurezza: polizia postale Lazio, 187 indagati nel 2020 per molestie e bullismo su internet

- Nell’ambito dei reati contro la persona, la polizia postale del Lazio ha trattato 187 casi, monitorando oltre 5650 spazi virtuali, riscontrandone 295 con contenuti illeciti. L’attività investigativa in questo settore ha portato alla denuncia di 185 persone ed all’esecuzione di 7 perquisizioni. Particolare rilevanza ha assunto l’attività di contrasto, cosidetto “Codice Rosso”. Dal mese di gennaio ad oggi sono stati trattati oltre 35 casi e sono state indagate più di 15 persone. Di particolare rilievo, nell’anno appena trascorso, è il trend in crescita delle richieste di ammonimento del Questore, istituto previsto dal D.L. 93/2013, nel caso in cui non sia stata sporta querela e non siano stati perpetrati reati procedibili d’ufficio. La normativa ha concesso agli operatori di polizia del Compartimento polizia postale di Roma uno strumento efficace per incidere sul fenomeno dello stalking e del cyberbullismo, e su tutti quei comportamenti che pur non integrando reati procedibili d’ufficio, sconvolgono la vita della vittima portandola all’esasperazione. Nel corso del 2020 il Compartimento polizia postale e delle Comunicazioni di Roma ha rivolto al Questore, 10 istanze di ammonimento nei confronti degli autori di condotte moleste.(Rer)