Speciale infrastrutture: al via seconda fase manutenzione Ponte della Magliana a Roma

- Al via la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte della Magliana a partire da lunedì 11 gennaio. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Gli interventi, come nella prima fase dei lavori sulla parte strutturale del ponte, saranno coordinati dal dipartimento Simu di Roma Capitale e prevedono inizialmente l'installazione di un nuovo spartitraffico centrale fino al 26 gennaio. Durante i primi tre giorni sarà approntato il cantiere di notte, con chiusure complete della carreggiata della Roma-Fiumicino dalle ore 21 alle ore 6 del giorno seguente, mentre le successive lavorazioni saranno realizzate di giorno su una singola corsia per senso di marcia, mentre l'altra sarà disponibile per il transito delle automobili e dei mezzi pesanti. "Dopo più di quarant'anni riqualifichiamo tutto il Ponte della Magliana, dalla parte strutturale alla sede stradale potenziandone la sicurezza. Si tratta di un intervento molto atteso per tutto il quadrante sud della città perché su di esso transitano ogni giorno migliaia di veicoli che entrano in città o si dirigono verso l'Aeroporto di Fiumicino", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Com)