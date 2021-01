Covid: assessore Lazio, cordoglio per scomparsa dottor Asl Roma 6 Edoardo Ferri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato esprime "il cordoglio dell'intero assessorato regionale alla Sanità per la prematura scomparsa del dottor Edoardo Ferri, perno fondamentale del dipartimento di salute mentale della Asl Roma 6. Voglio esprimere le condoglianze all'Azienda - scrive in una nota l'assessore -, a tutti i suoi colleghi e ai pazienti e un ideale abbraccio alla sua famiglia. Non posso non ricordare il dottor Ferri, il suo spirito di dedizione nei confronti dei malati e la costante attività nell'abbattere ogni stigma e barriera nei confronti del disagio mentale".(Com)