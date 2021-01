Golfo: capo Consiglio Shura saudita, unità regione è una priorità per re Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unità del Consiglio di cooperazione del Golfo è una priorità per il re saudita Salman bin Abdulaziz al Saud. Lo ha dichiarato oggi il capo del Consiglio della Shura saudita, Abdullah al Sheikh, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa saudita “Spa”. “La regione sta affrontando sfide uniche che richiedono cooperazione”, ha aggiunto Al Sheikh, commentando il 41mo vertice del Ccg che si terrà domani nel sito della storica città Al Ula, nel governatorato di Medina, in Arabia Saudita, nel quale il cosiddetto “quartetto” di Paesi boicottatori del Qatar (formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto) potrebbe fare delle concessioni nei confronti di Doha. Al vertice potrebbe, inoltre, partecipare per la prima volta dall’inizio del boicottaggio del 5 giugno 2017 anche l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani. Lo scorso dicembre, l’Arabia Saudita ha ribadito il suo impegno all’unità del Consiglio di cooperazione del Golfo, aprendo alla possibilità di una distensione nei confronti del Qatar. “Dall'istituzione del Ccg nel 1981, il regno saudita ha adottato un approccio equilibrato che ha sostenuto ogni sforzo e ogni azione che ha contribuito al raggiungimento di obiettivi e aspirazioni comuni”, ha sottolineato in forma anonima un portavoce del governo saudita all’agenzia di stampa “Spa”. "La politica saudita ha assicurato in questi anni la protezione dell'unità dei paesi del Golfo, il sostegno agli Stati membri per raggiungere accordi e soluzioni praticabili alle controversie tra i Paesi membri e la continuità della cooperazione con i gli Stati arabi, islamici e la comunità internazionale", ha aggiunto. (segue) (Res)