Golfo: capo Consiglio Shura saudita, unità regione è una priorità per re Salman (2)

- Il 5 giugno 2017 Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto hanno interrotto i rapporti diplomatici ed economici con il Qatar, imponendo un embargo nei confronti dell’emirato accusato di finanziamento del terrorismo, di interferenza negli affari interni dei Paesi regionali e di rapporti troppo stretti con l’Iran. Secondo fonti vicine al dossier, il Quartetto guidato dai sauditi è disposto a scendere a compromessi, ma non a raggiungere un accordo definitivo. Tra le aperture che potrebbero emergere dal vertice di domani vi sarebbe la riapertura dello spazio aereo ai velivoli qatarioti. Lo scorso 27 dicembre i ministri degli Esteri dei sei Paesi del Ccg hanno tenuto un incontro virtuale per rafforzare la "cooperazione" in vista del vertice di domani. (Res)