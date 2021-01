Milano 2021: Salvini, abbiamo intenzione di proseguire su via del candidato civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo tutta l'intenzione di proseguire sulla via della Milano civica, della Milano che unisce e che cresce ripartendo dalle periferie, non è il momento di fare politica o di fare polemica, però tanti milanesi delle periferie aspettano segnali concreti e quindi noi ripartiremo da lì". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, all'uscita dalla camera ardente per l'ex sindaco di Milano, Marco Formentini, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci siano novità sul nome del candidato sindaco di Milano per il centrodestra. "Marco Formentini - ha spiegato il leader della Lega - è l'esempio di una persona non famosa, onesta, coraggiosa e determinata che si è messa a disposizione della sua città e quindi sceglieranno il nuovo sindaco i milanesi, i romani e i bolognesi". (Rem)