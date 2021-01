Sardegna: Confcommercio Cagliari, iniziano i saldi ma i negozi sono chiusi per zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I saldi in Sardegna prenderanno ufficialmente il via domani, 5 gennaio, "ma il condizionale è d'obbligo perché l'isola, così come il resto del Paese, sarà zona rossa. La data ufficiale potrebbe essere quindi giovedì 7, salvo novità dell'ultimo minuto". E' quuanto si legge in una nota di Confcommercio di Cagliari. "Un calendario che è un rebus - dice il presidente dell'organizzazione dei commercianti Alberto Bertolotti -. A poco servono i saldi se i commercianti non possono aprire i negozi, o ricevere clienti che arrivano da altri comuni, o ancora con bar e ristoranti chiusi. Inoltre bisogna prendere in considerazione anche il mercato digitale che è diventato un'arma a doppio taglio: i negozi tradizionali da una parte propongono i loro prodotti anche sul web, ma poi ci sono i colossi che non seguono alcuna regolamentazione e affossano i piccoli". Il giro d'affari dei saldi nel sud della Sardegna ammonta a a 23.200.000 euro e interesseranno 128mila famiglie sarde. Ogni nucleo familiare, mediamente composto da 2,5 persone, spenderà 181 euro, ogni singolo 79 euro in media. (Rsc)