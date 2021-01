Croazia: sisma, governo dichiara lo stato di calamità naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo croato dichiarerà lo stato di calamità naturale per le due contee colpite dal sisma la settimana scorsa: lo ha detto oggi il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, secondo quanto riporta la stampa locale. "Dichiariamo oggi lo stato di calamità nelle contee di Sisak-Moslavina e Zagabria, perché abbiamo ricevuto informazioni sul campo circa l'entità del danno che si è verificato", ha detto Plenkovic in conferenza stampa. Il terremoto della scorsa settimana in Croazia ha distrutto metà della contea di Sisak-Moslavina e gravemente danneggiato le località di Glina, Petrinja, Sisak e Lekeni. Circa 116 mila residenti sono stati direttamente o indirettamente colpiti dal terremoto e circa 50 mila persone sono senza tetto, secondo quanto riferito oggi dal prefetto locale Ivo Zinic. Nel corso di una conferenza stampa, Zinic ha detto che oltre 14 mila edifici hanno riportato danni e più di quattromila sono completamente inutilizzabili. Quasi tutte le chiese sono state danneggiate, ha aggiunto il prefetto, così come 11 scuole. Nella mattinata di oggi è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter, secondo il Centro di sismologia della Croazia. L'epicentro è stato a Petrinja, esattamente come la scossa di magnitudo 6.2 che il 29 dicembre ha fatto 7 vittime e decine di feriti. La scossa odierna è stata avvertita nella Croazia centrale e nella parte settentrionale della Bosnia Erzegovina. (Seb)