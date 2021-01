© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al Presidente Franco Marini vanno i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. La forza e la determinazione che lo hanno contraddistinto nella sua guida di Palazzo Madama saranno un'arma in più per superare prontamente anche questa dura sfida". Così il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. (Com)