Governo: Salvini, se non hanno più voglia di governare noi siamo pronti

- "Per il governo dovete chiedere a Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti, noi siamo pronti: piuttosto che andare avanti per mesi con litigi beghe, rimpasti, articoli, interviste e polemiche e tenere ferma l'Italia, noi siamo pronti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti all'uscita della camera ardente dell'ex sindaco di Milano, Marco Formentini, a Palazzo Marino. "Un'alternativa liberale - ha proseguito Salvini - fondata sullo sviluppo, sull'impresa e sulla crescita. Se non hanno più voglia di governare noi siamo pronti". A chi gli ha chiesto se un nome potrebbe essere quello di Mario Draghi, Salvini ha risposto: "Non faccio nomi e cognomi di nessuno".(Rem)