Slovacchia: ministero Interno verserà 16 milioni di euro a governi locali per emergenza Covid

- Il ministro dell'Interno della Slovacchia, Roman Mikulec, ha dichiarato che verserà gradualmente più di 16 milioni di euro a città e comuni come risarcimento per le spese sostenute durante l'emergenza Covid. Mikulec ha poi auspicato di poter fornire assistenza finanziaria anticipata ai comuni e ai piccoli centri periferici che non sono in grado di sostenere le spese per i test. Il ministro si è anche detto dispiaciuto per le divisioni nella società e nella politica durante la crisi sanitaria. Secondo Mikulec, le opinioni diverse dovrebbero essere discusse a porte chiuse e riferite ai cittadini insieme alla migliore soluzione possibile trovata. (Vap)