Riapertura delle scuole nel Regno Unito: insegnanti sul piede di guerra rifiutano le disposizioni del governo

- È il caos per quanto riguarda la riapertura delle scuole elementari in Inghilterra, dato che i sindacati dei docenti e diversi consigli comunali hanno di fatto rifiutato le istruzioni del governo di ricominciare le lezioni in presenza, a causa del preoccupante aumento esponenziale del numero di casi di Covid-19 nel Regno Unito.I sindacati hanno richiesto al governo di ritardare infatti la riapertura degli istituti primari, generando molta confusione tra genitori e presidi, i primi insicuri se mandare i propri figli a scuola, mentre i secondi senza alcuna certezza del fatto che gli insegnanti saranno al proprio posto in mattinata. La confusione, secondo quanto scrive il "Financial Times", riflette un profondo disaccordo circa il ruolo della chiusura delle scuole nel contenimento del virus, anche alla luce del fatto che il tasso di ospedalizzazione a causa dei contagi da Sars-Cov-2 è salito di un terzo in una settimana nel Paese, e il primo ministro Boris Johnson non ha escluso che possano essere implementate misure più restrittive nei prossimi giorni, che potrebbero includere appunto la chiusura degli istituti scolastici.Fin da settembre il ministero dell'Istruzione britannico aveva insistito perché le scuole rimanessero aperte, facendo leva sul fatto che gli istituti, dati alla mano, giocassero un ruolo relativamente minore nei tassi di diffusione del Covid-19. Tuttavia, l'emergere della nuova variante di coronavirus nel sud est dell'Inghilterra e nella capitale Londra, che si sta rapidamente diffondendo nel resto del Paese, sembrerebbe possa diffondersi maggiormente proprio tra i più piccoli, e ha pertanto spinto presidi e insegnanti a chiedere un approccio più cauto al governo in materia di insegnamento in presenza. (Rel)