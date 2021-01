Cina-Usa: Pechino critica il bilancio della difesa approvato dal Congresso di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone al disegno di legge sulla Difesa nazionale recentemente approvato dal Congresso degli Stati Uniti, poiché riflette la cosiddetta "teoria della minaccia cinese" e danneggia gravemente lo sviluppo tra i due Paesi e le loro forze armate. La scorsa settimana, il Congresso Usa ha approvato il National Defense Authorization Act per l'anno fiscale 2021. Il disegno di legge stanzia da 740 miliardi di dollari per la difesa, considera Cina e Russia come Paesi "rivali" e propone una Iniziativa di deterrenza del Pacifico per "scoraggiare la potenziale minaccia dalla Cina attraverso la vendita di armi a Taiwan". Un portavoce del ministero della Difesa cinese ha affermato oggi che si tratta di una grave interferenza negli affari interni della Cina, nonché di una grave violazione del principio della Cina unica e dei tre comunicati congiunti sino-statunitensi. (segue) (Cip)